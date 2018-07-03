По данным центра мониторинга цен Росрыболовства, за предшествующую неделю (с 25 июня по 1 июля) в оптовом сегменте внутреннего рынка сохранялись ранее сформированные тенденции.

На Северо-Западе страны отмечается дальнейшее укрепление цен на пикшу, вследствие сочетания активного экспортного спроса и низких темпов вылова. Цена на этот вид рыбы повысилась на 4,8%, до 175 руб/кг. Стоимость скумбрии, атлантической трески и сельди оставалась стабильными: 94 рубля, 230 рублей и 58 рублей за килограмм соответственно.

Мойва, наоборот, дешевела в условиях избыточного предложения: за неделю цена снизилась на 2,6%, до 37 руб./кг.

В розничной торговле страны после продолжительного периода снижения цен зафиксирован их рост. В период с 19 по 25 июня средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную увеличился на 0,2%. Вместе с тем, в сравнении с началом года потребительские цены остаются ниже на 0,1%.