В ряде магазинов Терского района выявлены нарушения в организации хранения и реализации мясной и рыбной продукции

Прокуратурой Терского района проведены проверки соблюдения законодательства о ветеринарии в деятельности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих реализацию продуктов питания на территории Терского района.

В ряде магазинов установлены факты хранения и реализации мясной и рыбной продукции без информации о дате выработке и изготовителе продукции, сроков её годности.

По фактам выявленных нарушений прокуратурой района возбуждены четыре дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 10.8 КРФоАП, в отношении руководителей магазинов. Все административные материалы направлены для рассмотрения в Управление Россельхознадзора по Мурманской области.

По результатам рассмотрения вышеуказанных дел об административных правонарушениях виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере 3000 рублей.