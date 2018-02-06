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Мурманская область. Арктика06.02.18 15:44

В ряде муниципалитетов есть болевые точки

Итоги опроса населения Мурманской области о качестве жизни на территории муниципалитетов стали одной из тем оперативного совещания, которое сегодня провела губернатор Марина Ковтун. Инициатором опроса выступило региональное министерство экономического развития. Данные об уровне удовлетворенности жителей качеством жилищно-коммунальных услуг, автодорог и транспортного обслуживания были обобщены на прошлой неделе на заседании тематической рабочей группы.

Комментируя результаты, министр экономического развития региона Елена Тихонова напомнила, что в соответствии с федеральными установками опрос населения проводится ежегодно на официальном портале правительства Мурманской области. Принять в нем участие может любой житель каждого муниципалитета, что говорит о достаточно полной представительности полученных данных.

По сравнению с 2016 годом число участников опроса увеличилось в пять раз и составило 2,5 тысячи человек. Это свидетельство того, что подобная форма обратной связи становится все более привычной для граждан, подчеркнула Елена Тихонова. В целом результаты опроса демонстрируют положительную картину по области: удовлетворенность качеством автодорог в муниципалитетах составила 57,9%, организацией транспортного обслуживания – 76,6%, качеством жилищно-коммунальных услуг – более 83%.

Вместе с тем в ряде муниципалитетов есть болевые точки. Так, пороговое значение удовлетворенности населения качеством автомобильных дорог (50%) не преодолели Мурманск, ЗАТО г. Заозерск, ЗАТО г. Североморск, Кандалакшский, Ковдорский, Ловозерский и Печенгский районы. Удовлетворенность качественными показателями горячего водоснабжения (цветность и запах) ниже среднеобластного уровня у жителей Мурманска, Кировска, Мончегорска, Оленегорска, Кандалакши, Североморска, города Полярные Зори, ЗАТО г. Североморск, Ковдорского и Ловозерского районов, Печенгского района (наиболее низкое значение – в Никеле).

Прокомментировать ситуацию губернатор Марина Ковтун попросила глав упомянутых муниципальных образований.

О мерах по улучшению состояния дорог местного значения рассказали главы Ковдорского района, Североморска и глава администрации Мурманска. В Ковдорском районе изменить ситуацию планируется благодаря областной субсидии на дорожную деятельность. В Североморске исправлению положения должна способствовать произошедшая смена подрядчика и усиление контроля за его работой со стороны муниципальной власти. В Мурманске при ремонте дорог в текущем году особое внимание будет уделено центральным улицам, также будет усилен административный контроль за состоянием дворовых территорий. Кроме того, муниципалитет увеличил парк специальной техники для обслуживания дорог.

Глава администрации Печенгского района Эдуард Затона пояснил, что проблема с горячей водой в Никеле возникла при запуске системы после замены труб. В настоящее время проблема решена, жалоб на качество воды не поступает.

Губернатор Марина Ковтун поручила Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона совместно с главами муниципальных образований провести собрание собственников жилья в одном из домов в каждом муниципалитете, где выявлены проблемы с качеством горячей воды, и по итогам проработать возможные механизмы улучшения ситуации.

 

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