В ряде образовательных учреждений Североморска обнаружены нарушения в организации их охраны

Прокуратурой г. Североморска проведена проверка исполнения законодательства о безопасности образовательных учреждений на территории ЗАТО г. Североморск. В ходе проверки было установлено, что в отдельных образовательных организациях, охраняемых ООО, охранные услуги предоставляются с использованием видеонаблюдения, однако необходимая информация о видеонаблюдении и об условиях внутриобъектового и пропускного режимов отсутствует.

В ходе проверки охранник в МБОУ СОШ № 7 не имел при себе личной карточки и специальной форменной одежды, что не позволило идентифицировать его как сотрудника охраны. Аналогичные нарушения присутствуют и в других образовательных организациях, охраняемых организацией.

Кроме того, в нарушение законодательства большинство частных охранников организации не прошли медицинское свидетельствование на наличие или отсутствие заболеваний, препятствующих исполнению обязанностей частного охранника.

По фактам выявленных нарушений прокуратурой города внесено представление в адрес руководителя организации, а также возбуждено административное производство по признакам правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением/лицензией).

Санкция данной статьи предусматривает наказание для юридических лиц в размере до сорока тысяч рублей.