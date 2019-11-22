В Рыбинске состоялся спуск на воду малого рыболовного траулера-свежьевика для мурманского рыбодобывающего предприятия

В торжественной церемонии принял участие заместитель губернатора Дмитрий Филиппов.

Спущенное на воду судно – единственный траулер-свежьевик, строящийся под инвестквоты. Напомним, согласно соглашениям, заключенным с Федеральным агентством по рыболовству, судовладельцы, которые будут строить новые траулеры на российских верфях, получат дополнительно 20 процентов квот.

Как подчеркнул в своем выступлении Дмитрий Филиппов, Мурманская область активно участвует в государственном проекте: из 24 судов, которые должны быть построены по этой программе для рыбаков Северного рыбохозяйственного бассейна, 12 строят мурманские судовладельцы.

Строительство судна ведут судостроительный завод «Вымпел» и завод «Верфь братьев Нобель». Закладка киля состоялась 16 августа 2018 года. Теперь судну предстоит пройти швартовные и ходовые испытания. Новое судно предназначено для прибрежного лова рыбы траловым методом. На борту траулера можно производить первичную обработку и охлаждение рыбы, доставку и выгрузку на берег, на рыбодобывающие заводы. Это первое судно, построенное для наших прибрежников за последние 15 лет.

«Прибрежное рыболовство – это один из драйверов развития рыбной отрасли Мурманской области. Поставка высококачественной охлажденной продукции на береговые фабрики дает работу береговой рыбопереработке, а свежайшая треска, пикша и другая рыба, выловленная в Баренцевом море, по праву пользуется повышенным спросом у покупателей. Поэтому пополнения прибрежного флота ждут не только рыбаки, но и все жители нашего рыбного региона», – подчеркнул Дмитрий Филиппов.

Заместитель главы региона также отметил, что ООО ПТФ «Карелрыба» – активный участник регионального социального проекта «Наша рыба». С момента запуска проекта предприятие поставило населению региона порядка 10 тонн охлажденной трески и пикши по доступным ценам.

По окончании церемонии управляющий директор завода «Верфь братьев Нобель» Олег Гончаров и председатель правления Ассоциации прибрежных рыбопромышленников и фермерских хозяйств Мурмана Анатолий Евенко подписали соглашение о намерениях заключения контрактов на серийное строительство 10 малых рыболовных траулеров проекта Т30В.