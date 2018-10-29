В рыбной отрасли измерят заработную плату Как сообщает пресс-служба ВАРПЭ, Общероссийское объединение работодателей рыбной отрасли обратилось в Российский профсоюз работников рыбного хозяйства с предложением изучить вопрос об уровне и системе оплаты труда в отрасли.

По данным ФНС России, в 2017 году платежи рыбопромышленных предприятий в социальные фонды возросли по сравнению с предыдущим годом на 60%. Тем не менее, уровень оплаты труда в отрасли неравномерен, так как наряду с социально ответственным бизнесом продолжают действовать предприятия, на которых сохраняется недостаточный уровень оплаты труда.

Как сообщили в Общероссийском объединении работодателей рыбной отрасли, совместно с рыбацкими профсоюзами будет составлена карта уровня оплаты труда по отрасли в целом.

Следующим шагом должно стать заключение Отраслевого соглашения по организациям рыбного хозяйства на 2019-2022 годы, которое закрепит базовые принципы оплаты труда, а предприятия, которые будут нарушать отраслевое соглашение, понесут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Отраслевое объединение работодателей рыбной отрасли совместно с Российским профсоюзом работников рыбного хозяйства готовят отраслевую конференцию, на которой планируется обсудить основные положения Отраслевого соглашения по организациям рыбного хозяйства.