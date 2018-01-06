Мурманская область. Арктика06.01.18 07:00
В Сафоново-1 прошла спортивно-развлекательная программа «Новогоднее конфетти»
Организаторы праздника - сотрудники ДК семейного досуга п.Сафоново-1 - подготовили для гостей спортивные и игровые соревнования: бросание снежков в цель, катание с ледяной горки, шуточную спартакиаду. Участие в мероприятии приняли в основном военнослужащие срочной службы. В это же время на ледовом корте «Сафонов-Арена» проходило открытие детского блиц-турнира по хоккею.
Напомним, что «Новогоднее конфетти» прошло в рамках Всероссийского фестиваля городской среди «Выходи гулять!». По всей стране такие гулянья проходят именно на тех городских и поселковых площадках, которые были благоустроены в 2017 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».
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Последние комментарии
Sergey Kysil
04.01.18 13:16
А кому такое шоу необходимо? Путину, чтобы побольше избирателей собрать к урнам и КОИБам. А вокруг кучи кур один петух красуется.
Роман
04.01.18 10:13
Согласен, вороньё слетается к телу "дряхлеющего" царя зверей. Посмотрел список ЦИК - орлов там не увидел.
Gonshik
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