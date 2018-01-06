В Сафоново-1 прошла спортивно-развлекательная программа «Новогоднее конфетти»

Организаторы праздника - сотрудники ДК семейного досуга п.Сафоново-1 - подготовили для гостей спортивные и игровые соревнования: бросание снежков в цель, катание с ледяной горки, шуточную спартакиаду. Участие в мероприятии приняли в основном военнослужащие срочной службы. В это же время на ледовом корте «Сафонов-Арена» проходило открытие детского блиц-турнира по хоккею.

Напомним, что «Новогоднее конфетти» прошло в рамках Всероссийского фестиваля городской среди «Выходи гулять!». По всей стране такие гулянья проходят именно на тех городских и поселковых площадках, которые были благоустроены в 2017 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».