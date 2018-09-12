В самом северном городе России, или В ожидании «Академика Ломоносова»

С 2009 года на Балтийском заводе строился первый в мире плавучий энергетический блок проекта 20870, получивший название «Академик Ломоносов». Его строительство было завершено в 2018 году и 28 апреля ПЭБ «Академик Ломоносов» отправился от причалов Балтийского завода в Мурманск, куда прибыл 19 мая. После загрузки ядерного топлива, которая началась 25 июля, он в 2019 году отправится по Северному морскому пути в Певек, где станет основной частью первой в мире плавучей атомной электростанции (ПАТЭС).

Она заменит Билибинскую АЭС и Чаунскую ТЭЦ.

О ПЭБ «Академик Ломоносов» наслышаны многие, а вот о городе Певек, куда он будет отбуксирован, знают мало. Разве что моряки Мурманского морского пароходства, обеспечивающие Северный завоз, знают этот город.

Автор этих строк в 2013 году, потратив 30 суток своего отпуска ради журналистского интереса, на танкере «Хатанга» Мурманского морского пароходства, который доставлял в этот город нефтепродукты, совершил рейс в этот город, проделав путь почти по всему маршруту Северного морского пути. Назад возвращался на танкере «Варзуга». За прошедшие пять лет ситуация в этом городе вряд ли изменилась.

Побывать в Певеке, самом северном городе России, административном центре Чаунского района Чукотского автономного округа, и не рассказать о нём жителям Мурманской области было бы неправильно. Путь сюда на танкере «Хатанга» был неблизкий, через пять морей, почти вдоль всего северного побережья России и долгий, 13 суток.

Несколько слов о месторасположении Певека и его названии, которые почерпнул в Интернете, отправляясь в плавание. Город расположен на восточном берегу одноимённого пролива, соединяющего Чаунскую губу и Восточно-Сибирское море. Существуют две теории о происхождении названия города. Согласно наиболее распространённой из них, название происходит от чукотского слова «пээкиней», что означает «толстая, вздутая гора» — так называется гора, под которой расположен город. Другая теория гласит, что название происходит от слов «вонючие горы». Якобы в старые времена на месте города произошла битва между чукчами и юкагирами. В то время среди этих народов не было традиции хоронить мёртвых, поэтому запах гниющей плоти чувствовался в течение продолжительного времени.

В советские годы в Певеке проживало свыше 12 тысяч человек, сегодня почти в четыре раза меньше. Об этом свидетельствуют и брошенные дома в микрорайоне под название Коса, что расположился в районе порта. Собственно говоря, ситуация характерная для всего Севера нашей страны.

Как и многие северные города Певек не минула участь войти в систему советских исправительно-трудовых колоний. В период 1949 по 1957 год здесь располагался Чаунлаг и Чаунчукотлаг.

Планировка города рассчитана на защиту от сильнейших ветров. Дома возводились так, чтобы каждый микрорайон имел здание-стену, перекрывающее сильный воздушный поток, защищая собой другие сооружения. Практически все многоэтажные дома стоят на сваях. Это необходимость в условиях вечной мерзлоты. Отсутствие вентиляции, доступа холодного воздуха приведёт к оттаиванию земли под зданием и оно «поплывёт».

И в советские годы и сейчас здесь добывают золото. Этим занимается ООО «Золоторудная компания «Майское», ЗАО «Чукотская горно-геологическая компания», производственный кооператив «Артель старателей «Чукотка». Раньше здесь добывалось и олово, но с падением цен на этот металл его добыча стала не рентабельной. Впрочем, сейчас периодически вновь поднимается вопрос о восстановлении его добычи.

Именно в этих краях был добыт уран, из которого была изготовлена первая советская атомная бомба. Есть здесь и залежи угля, но до его добычи дело пока что не дошло: уголь для местной ТЭЦ, которая кроме тепла в квартиры и социальные объекты вырабатывает электричество и опресняет морскую воду для бытовых нужд, завозится морским путем.

Вскоре этим займется «Академик Ломоносов», который не только обогреет город, но и даст импульс экономическому развитию.

В Певеке находится администрация заповедника «Остров Врангеля». Есть гражданский аэропорт, имеющий прямое сообщение с Москвой.

Перспективы развития здесь связывают с большими предприятиями: «Полиметалл»; с месторождением золота «Майское», где весной открылась обогатительная фабрика; месторождением «Купол» и золоторудным обществом «Клён».

Свидетельством надежд на лучшее будущее является реконструкция морского порта, которому предоставлен статус международного, нефтеналивной базы и аэропорта. Аэропорт располагается в уникальном месте. Здесь 320 дней в году ясное небо, даже если рядом в Певеке пасмурно.

В Чаунском районе удалось сохранить оленеводство. Поголовье стада в сельскохозяйственном предприятии «Чаунское» насчитывает более 30 тысяч голов. Вот только молодые чукчи, коренные жители, с нежеланием идут в оленеводы.

Оленину в 2013 году реализовывали по 150 рублей за килограмм для местного населения и для питания в детском садике.

В последнее время к городу проявляют интерес иностранцы. Связано это, в том числе, с удачным расположением Певека на трассе Севморпути. Здесь побывали делегации из Франции, Японии, Германии.

С развитием СМП второе дыхание обрел и спасательный центр МЧС с зоной ответственности от Анадыря до Тикси.

24 сентября 2013 года Певек посетили представители концерна «Росэнергоатом». С местным руководством обсуждался вопрос о выделении участка для установки плавучей атомной электростанции. На 1 ноября в Певеке были назначены общественные слушания по данному вопросу. Проблема энергообеспечсения города стоит очень остро. Билибинская АЭС, от которой поступает электроэнергия, свой ресурс выработала. Он продлён до 2018 года, а дальше провал. Местная ТЭЦ обеспечить город электричеством не сможет. Спасение в установке ПАТЭС.

Социальные проблемы в городе решаются, но не так успешно, как хотелось бы. Причина общеизвестная, недостаток финансовых средств.

В обычном понимании здесь нет средней школы. Она есть, но носит название «Центр образования», в котором учатся более 500 детей. Не так давно ремонт школы выполнили турецкие рабочие, теперь она отвечает самым современным требованиям по своему оснащению. В городе есть школа-интернат, где обучаются дети из отдаленных населенных пунктов, в частности, с острова Айон. Действует детско-юношеская спортивная школа.

Несмотря на отдаленность Певека, культурная жизнь здесь не затухает. В детской школе искусств не только преподают музыку, но и обучают народным ремеслам, в том числе, резьбе по кости. В свободное время жители могут сходить в Дом культуры или в современный кинотеатр «Айсберг», посидеть в читальном зале библиотеки, посетить музей. К сожалению, я в него не попал. В воскресенье в нём выходной.

Честно говоря, на первый взгляд, особенно в районе морского порта, город мне не понравился. Именно здесь сосредоточены брошенные жителями дома. Но, походив по городу, посетив ещё два микрорайона, центр и 5-й микрорайон, понял, что городу присуща своя северная красота. Радует глаз и яркая окраска фасадов практически всех многоэтажных домов. Плюс и в том, что здесь нет проблем с парковками личного автотранспорта у жилых домов по причине малочисленности машин.

Как и в любом городе, построенном в советские годы, а в постсоветское время на карте России новых городов не появлялось, за исключением Сколково, здесь те же проблемы: ветхие таплотрассы, изношенные трубопроводы и оборудование ТЭЦ, недостатки с водоснабжением.

Из достопримечательностей, которые показывают всем гостям города, можно назвать гостевой домик бывшего губернатора Чукотки Романа Абрамовича, стоящий на берегу залива.

Довелось походить и по магазинам. Цены неприятно поразили: ну где это видано, чтобы селедку продавали по цене сёмги!? Уж кому нельзя посещать Певек, так это женщинам из других регионов России. По простой причине: они придут в полуобморочное состояние при знакомстве с ценниками на продукты питания, да и на их зрение походы по продуктовым магазинам очень сильно повлияют: денег в своих кошельках после покупок они больше не увидят. Приведу некоторые из цен на продукты за килограмм (напомню, это был 2013 год): морковь 340 рублей, лук 380, огурцы 420, чеснок 550, перец красный острый 850. Лимон стоит 420, слива 400, апельсины 430, мандарины 510 рублей килограмм. Шоколадные конфеты от 400 до 850 рублей за килограмм. Колбаса ливерная 210, а вот сервелат - от 800 до 1000 рублей за кило. Подешевле докторская, «всего» 600 рублей. Молоко от 110 до 180 рублей за литр.

Непросто живётся и мужикам. Двухлитровая баклажка пива «Большая кружка» стоит 420 рублей.

Доставка предпринимателем одного килограмма то ли продуктов, то ли футболок авиатранспортом обходится в 250 рублей. Чтобы завезти продукты морем из Владивостока, за морской контейнер придётся выложить 195 тысяч рублей. Вот и пытайся убедить предпринимателей снизить цену, который в неё закладывает стоимость доставки, налоги, прибыль, оплату труда продавцов. В этой ситуации руководство Чукотского автономного округа установило фиксированную цену на социально значимые продукты. Их 26 и цены значительно ниже тех, что в коммерческих магазинах. Эти продукты реализует населению Чукотская торговая компания.

Эти данные не повод для наших коммерсантов взвинчивать цены до таких же высот. Иначе, вся Мурманская область будет закупать продукты в соседней Финляндии.

Пока ходил в город, шла отгрузка дизельного топлива с танкера «Хатанга» в береговой резервуарный парк. Когда спрашивал донкерманов, сколько дней будем заниматься выгрузкой, они называли трое суток. Но в этот раз разгрузка идёт по двум шланголиниям, а, значит, весь процесс завершится раньше, и мы отправимся домой, помахав рукой самому северному городу России.

Юрий БАНЬКО.

Фото автора.