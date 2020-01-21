В самом северном монастыре поклонились главной иконе ВМФ России

В Мурманской области в самом северном монастыре – Свято-Троицком Трифонов-Печенгском ­– прошёл торжественный молебен в честь встречи главной иконы ВМФ России – образа святого покровителя Флота Российского апостола Андрея Первозванного.

Службу провёл настоятель монастыря игумен Давид. В богослужении приняли участие военнослужащие отдельного мотострелкового соединения и бригады морской пехоты Северного флота, члены их семей, а также жители посёлков Печенга и Корзуново.

Как сообщает пресс-служба СФ, главная икона ВМФ была принесена на Северный флот 21 декабря. Сначала образ святого покровителя военных моряков находился в Свято-Андреевском Морском кафедральном соборе. С 31 декабря начался его путь по гарнизонам Северного флота. Иконе поклонились жители Мурманска, Полярного, Гаджиево, Видяево, Заозерска. На днях икона будет перевезена в Архангельск и Северодвинск, а затем отправится на Тихоокеанский флот.

До того, как прибыть на Северный флот, икона побывала в главных базах и отдельных гарнизонах Балтийского и Черноморского флота, а также на борту российских кораблей в Средиземном море и в пункте материально-технического обеспечения группировки ВМФ в сирийском порту Тартус.

После Крестного хода по всем флотам образ святого апостола Андрея Первозванного займет свое место в строящемся Главном храме Вооруженных Сил РФ, каждый придел которого посвящён покровителю одного из родов войск и видов Вооруженных Сил России.

Напомним, главная икона ВМФ России – образ святого покровителя Флота Российского Андрея Первозванного была освящена в Кронштадтском Морском Никольском Ставропигиальном соборе в преддверии Дня Военно-морского флота патриархом Московским и Всея Руси Кириллом в присутствии главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова.