В Санкт-Петербурге прошло заседание постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по экологии

В нем приняли участие председатели профильных комитетов Думы Валерий Пантелеев и Александр Макаревич, депутат регионального парламента Игорь Найденов. Парламентарии обсудили ряд актуальных вопросов экологии и природопользования, а также рассмотрели инициативы по внесению изменений в федеральное законодательство в этой сфере. Особое внимание участники уделили вопросу переработки твердых бытовых отходов, который является одним из наиболее социально значимых практически для всех субъектов РФ.

- Тема экологии сегодня в России выходит на главный план, - отметил Валерий Пантелеев. - Еще в прошлом году Президент РФ дал поручение о создании отрасли по работе с твердыми бытовыми отходами. Буквально за несколько дней до заседания я посетил завод по переработке твердых бытовых отходов в Санкт-Петербурге. Предприятие перерабатывает мусор на 70-75 процентов. Для сравнения, после начала активной работы сортировочного пункта в Междуречье переработка составит только 10-20 процентов. Также порадовало, что у нас в стране есть автоматическая сортировка мусора, и она эффективней, чем ручная. Но сразу возникает проблема - куда девать переработанный мусор. К сожалению, этот вопрос остается открытым, так как спрос на переработанный товар очень низок. Поэтому считаю, что необходима государственная поддержка по созданию программы переработки твердых отходов. Участниками заседания было принято решение более подробно проработать обсуждаемые вопросы и выйти в Правительство РФ, Государственную Думу с поддержкой этого закона, и если понадобится, принять дополнительные законодательные акты.

Парламентарии отметили, что практика Санкт-Петербурга и обмен опытом между регионами Северо-Запада позволяют не только делиться передовыми знаниями и эффективными организационными решениями, но и дают возможность взглянуть на одни и те же проблемы экологии с разных сторон.