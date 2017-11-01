В селе Княжая Губа состоялось освящение установленного Поклонного креста в память о священнослужителях

В селе Княжая Губа состоялось исторически значимое событие - освящение установленного Поклонного креста в память о священнослужителях.

Глава муниципального образования посёлка Зеленоборский Ирина Самарина в своём обращении к присутствующим на мероприятии выразила слова глубокой благодарности и признательности всем тем людям, благодаря которым состоялась установка Поклонного креста.

В Княжей Губе создана инициативная группа по сохранению славной истории села, памяти о героических предках, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, одним из организаторов которой является председатель Общественного совета при УФСИН России по Мурманской области Николай Богданов.

Посильное участие в работе этой группы принимает и руководство зеленоборской колонии-поселения № 20. Памятный крест для столь важного для жителей села события был изготовлен умельцами КП-20 в центре трудовой адаптации осуждённых.

По словам Николая Богданова, к установке Поклонного креста он испытывает особое чувство. Ведь одним из убиенных настоятелей церкви святого великомученика Георгия Победоносца села Княжая Губа, в память которых установлен крест, был его прадед Александр Ионович Богданов.