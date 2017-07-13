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Мурманская область. Арктика13.07.17 09:00

В селе Ловозеро откроется выставка работ мурманских художников, посвященная 80-летию Мурманской области

15 июля в 15.00 в выставочном зале Территориального отдела истории, культуры и быта кольских саамов Мурманского областного краеведческого музея откроется выставка работ мурманских художников «Наш край», посвященная грядущему 80-летию Мурманской области.  Организатор выставки – Автономная некоммерческая организация «Продюсерский центр «Северный Характер».

На выставке будет представлена живопись Александра Феофилактова и эскизы театральных костюмов, роспись по дереву Раисы Чебатуриной – всего более 60 произведений.

Посетители увидят эскизы сценических костюмов для праздников и театральных постановок на тему саамских сказок и легенд, выполненных заслуженным художником Российской Федерации, театральным художником Раисой Чебатуриной. Они очень точно отражают национальный эпос, колорит жизненного уклада местного населения. Особое внимание привлекут деревянные изделия, выполненные  в северодвинской росписи, являющейся культурным наследием Русского Севера.

Цветовую гармонию и уникальную атмосферу северных широт ярко передают работы заслуженного художника России Александра Феофилактова. Его излюбленные темы связаны с обитателями тундры, коренными жителями Севера, непростыми взаимоотношениями природы и человека.

Откроют выставку автор картин, председатель Мурманской областной организации Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» Александр Феофилактов и заместитель председателя Комитета по культуре и искусству Мурманской области Ирина Лисовая.

Выставка будет работать до 15 августа 2017 года.

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Последние комментарии

Василий Петрович
13.07.17 12:00
Молодцы! И профессионализм повышают свой и музейные экспонаты достают. Да и море понемногу очищают от железа Везде бы так.
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SafarinD
13.07.17 10:43
нам всем пытаются вдолбить, что надо выпускать продукции всё больше и с меньшими затратами. А зачем? понимаю, например, что это подходит для выпуска продуктов питания, одежды... Хотя и здесь уже есть
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ViktoriJ
12.07.17 14:36
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