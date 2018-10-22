В селе Ловозеро состоится Фестиваль детского саамского творчества

1-2 декабря в Ловозерском районном национальном культурном центре состоится Фестиваль детского саамского творчества «Чуввесь тастэнч» / «Яркая звёздочка». Фестиваль проводится с целью сохранения культурных традиций коренного малочисленного народа Севера Мурманской области – саамов, воспитания у молодого поколения национальной идентичности и уважительного отношения к культуре и искусству саамского народа.

В рамках мероприятия запланированы фестиваль детского художественного творчества «Самь еллем – налль вигк» («Сила саамских традиций»), выставка рисунков «Мунн самь нарэд» («Мой народ – саами»), конкурс сочинений «Мэнн мунн теда самь нарэд баяс» («Что я знаю о саами»), выставка работ учащихся Детской школы искусств села Ловозеро.

К участию приглашаются: в фестивале детского художественного творчества - дети в возрасте от 8 до 18 лет; в конкурсе сочинений - учащиеся 1-11 классов; в гала-концерте фестиваля - творческие коллективы, солисты в возрасте от 3 до 18 лет (исполнители саамского фольклора, литературных и музыкальных произведений саамских авторов или исполнители других жанров, использующие элементы саамской культуры).

Для участия в фестивале необходимо в срок до 23 ноября 2018 года направить заявку по прилагаемой форме в адрес организатора по электронной почте lovozero-tic@mail.ru (в теме указать «Яркая звездочка»).