В сентябре 2020 года в Мурманской области откроются Центры «Точка роста»

В 2020 году в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» планируется создание 29 центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 14 муниципальных образованиях Мурманской области. На приобретение высокотехнологичного оборудования будут направлены средства из федерального и областного бюджетов в размере 32,39 миллиона рублей.

Закупка оборудования для Центров «Точка роста» будет проводиться согласно утвержденному инфраструктурному листу, в который наравне с компьютерной техникой войдут 3D-принтеры, квадрокоптеры, шлемы виртуальной реальности. Также будут приобретены манекены для отработки навыков оказания первой помощи, ручные электрические и механические инструменты, комплекты для игры в шахматы и современная мобильная мебель.

В Центрах школьники смогут изучать информатику, технологию и основы безопасности жизнедеятельности, заниматься робототехникой и проектной деятельностью, осваивать навыки 3D-моделирования, прототипирования, компьютерного черчения, учиться играть в шахматы, используя новое современное оборудование.