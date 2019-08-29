В сентябре откроется региональный Центр сопровождения одарённых детей

Заполярный научно-образовательный центр станет единой площадкой для взаимодействия и развития науки, образования и промышленности. Проект направлен на выстраивание новой образовательной системы от школы до работодателя, в основе которой – обучение старших школьников и студентов под потребности крупнейших предприятий Мурманской области.

Перспективы развития системы образования в регионе и конкретный план действий на предстоящий учебный год обсудили на августовском совещании педагогических работников. В пленарном заседании приняли участие врио губернатора Андрей Чибис, руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов, министр образования и науки Мурманской области Ирина Ковшира, руководители образовательных учреждений и педагоги из муниципалитетов региона.

Выступая перед педагогическим сообществом области, Андрей Чибис отметил важность перенастройки системы высшего образования в Мурманской области. Основная база – начальное и среднее образование – достаточно сильная. Для сохранения устойчивой позиции и дальнейшего развития важно поддержать талантливую молодёжь. С этой целью в сентябре откроется региональный Центр сопровождения одаренных детей.

«Отдельное внимание уделено развитию высшего образования. Сейчас мы формируем систему, которая готовит кадры в старших классах, студентов под конкретных работодателей и реализацию масштабных проектов. Мы создаем Заполярный научно-образовательный центр. На этой площадке талантливые ребята смогут проявить себя и внести вклад в развитие науки, промышленности. Начинающие специалисты должны иметь целый набор мотиваций для того, чтобы остаться жить на Севере», – подчеркнул Андрей Чибис.

«Качественное высшее образование – будущее наших детей. Получив хорошее образование в школе, нужно иметь возможность для получения достойного образования в высшем учебном заведении. Мы со своей стороны будем активно помогать Мурманской области в решении этого вопроса и продолжим тесное взаимодействие», – подчеркнул руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.

Для формирования системы образования будущего, по мнению Андрея Чибиса, важно переоснастить учебные заведения современной компьютерной техникой, повышать квалификацию работников образования, вывести на новый уровень заработную плату педагогов – этот вопрос находится в «фокусе внимания» областного правительства.

Глава региона поблагодарил участников большого августовского совещания и всех педагогов за ответственное отношение к работе и пожелал успехов в новом учебном году. Руководителям лучших образовательных учреждений Мурманской области и специалистам дополнительного образования Андрей Чибис вручил высокие региональные награды.