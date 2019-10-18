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Мурманская область. Арктика18.10.19 14:47

В сентябре продолжился приток вкладов населения страны

Активы российского банковского сектора за 9 месяцев 2019 года выросли на 3,2%, отмечается в информационно-аналитическом материале «О развитии банковского сектора Российской Федерации в январе-сентябре 2019 года».

Существенную долю в приросте совокупного кредитного портфеля в текущем году занимает розничный сегмент. Вместе с тем в сентябре темп прироста кредитов физическим лицам снизился, что было обусловлено, в том числе фактором сезонности.

В текущем году формируется стабильно высокий приток вкладов физических лиц: их прирост за январь-сентябрь был почти в три раза выше, чем за аналогичный период 2018 года.

Прибыль (нетто) банковского сектора за январь-сентябрь 2019 года составила 1,5 трлн рублей (за тот же период 2018 года – 1,1 трлн рублей). Увеличение финансового результата по сравнению с предыдущим годом в значительной мере носит технический характер вследствие применения кредитными организациями корректировок в соответствии с МСФО 9.

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