В сентябре средняя сумма чека снизилась на 1,2%

В сентябре (после августовского подъёма) средний чек упал на 6,7 рубля или 1,2%, до 559 рублей, подсчитали в компании «Ромир». За год средний чек вырос на 8 рублей, или 1,5% при официальной накопленной за этот период инфляции в 4%. Как отмечается в исследовании, «на динамику среднего чека в эти два месяца оказывает влияние закупка школьных принадлежностей и возврат из отпусков».

«Снижение среднего чека в сентябре вызвано эффектом высокой базы августа, когда россияне закупали школьные принадлежности. К тому же, последние два месяца все возвращаются из ежегодных отпусков. Однако сейчас средний чек куда больше интересен в динамике, ведь его годовой рост ниже годовой инфляции, а значит физический объём средней покупки снижается. Также стоит отметить, что впервые с 2015 года средний чек в сентябре оказался ниже августовского показателя», – говорит президент исследовательского холдинга «Ромир», доктор социологических наук Андрей Милехин, цитируемый в сообщении компании.

Для гипермаркетов сентябрьский чек оказался самым низким за наблюдаемый период (с 2015 года). В целом, для гипермаркетов сейчас характерен тренд на снижение среднего чека. В дискаунтерах чек прибавил (+2 рубля или 0,6%), а вот в магазинах традиционной торговли он несколько сдал позиции, потеряв 5 рублей или 2,0%.

За год же средний чек вырос почти во всех каналах, за исключением гипермаркетов (-21 рубль или 2,1%). Наибольший рост был отмечен в дискаунтерах и супермаркетах – 4,8% и 4,7% соответственно (16 и 18 рублей в денежном выражении). В магазинах, торгующих через прилавок, чек за год прибавил 7 рублей или 3%.