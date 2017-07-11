В сентябре в Мурманске откроется детский технопарк «Кванториум»

В сентябре этого года на базе Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия» будет открыт детский технопарк «Кванториум». Сегодня заместитель министра образования и науки Мурманской области Екатерина Панькова проверила ход ремонтных работ в творческих лабораториях.

В детском технопарке общей площадью более 2000 квадратных метров будут расположены: учебные классы, Hi-tech-цех с передовым высокотехнологичным оборудованием по профильным направлениям. Также в технопарке расположатся специальные лаборатории для квантумов, квантопарк (лекторий), открытые и закрытые площадки для тестирования устройств и механизмов, медиабиблиотека, зоны отдыха, зона коворкинга, кафе, актовый зал с возможностью просмотра фильмов, консультационный центр.

Ресурсы детского технопарка «Кванториум» будут использоваться для обучающихся образовательных организаций всего региона, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. Уже сейчас в сети интернет информацию о технопарке можно получить на сайте «Кванториума».

Обучаться в технопарке смогут 800 детей, еще около трёх тысяч смогут посещать его в рамках экскурсионных мероприятий.

Планируется внедрение образовательных технологий, способствующих развитию сетевого взаимодействия и формированию открытого образовательного пространства.

Технопарк создан в рамках реализации федерального приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» в целях обеспечения доступности качественного дополнительного образования естественнонаучной и технической направленностей для личностного и профессионального самоопределения школьников, развития современной образовательной среды.

На оборудование технопарка из областного и федерального бюджетов выделено более 80 миллионов рублей.