В сентябре в Мурманске откроется масштабная выставка «Российский Север»

21 июня в главном здании Мурманского областного художественного музея состоялся брифинг по XII региональной художественной выставке «Российский Север», которая будет проходить в Мурманске с 21 сентября по 18 октября 2018 года.

В мероприятии приняли участие председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области Ершов Сергей Борисович, председатель МООО ВТОО «Союз художников России», живописец, заслуженный художник Российской Федерации Феофилактов Александр Георгиевич, директор Мурманского областного художественного музея, искусствовед, заслуженный работник культуры Российской Федерации Евтюкова Ольга Александровна, автор знака выставки, известный дизайнер, график, живописец, член Союза художников России Духно Никита Ростиславович.

Выставка «Российский Север» проводится раз в пять лет, в ней принимают участие авторы со всего Северо-Запада.

«Российский Север» - это масштабное мероприятие в рамках программы празднования 80-летия Мурманской области, поэтому площадками для нее станут главное здание Мурманского областного художественного музея, отдел «Культурно-выставочный центр Русского музея», отдел народного искусства и ремесел, а также помещения Мурманской областной научной библиотеки и Мурманского областного краеведческого музея.

В прошлый раз «Российский Север» проходил в Сыктывкаре, и посетители увидели около двух с половиной тысяч работ. На данный момент прием заявок на участие продолжается. Уже поступили предложения от 800 авторов. Также в рамках мероприятия Никита Ростиславович Духно представил журналистам знак и логотип выставки, подробно рассказал об их создании.

Кроме того, во время проведения выставки «Российский Север» в столице Заполярья 22 сентября 2018 года состоится конференция с участием искусствоведов и музейных работников.