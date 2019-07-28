В сентябре в Мурманской области откроется единый многофункциональный центр поддержки предпринимателей «Мой бизнес»

На развитие малого и среднего бизнеса Мурманской области из федерального бюджета дополнительно выделено 6,8 млн рублей, общий объём финансирования направления в этом году составит почти 300 млн рублей. Об этом сообщила врио заместителя губернатора Зоя Санджиева.

Говоря о проводимой по поручению главы региона Андрея Чибиса перенастройке системы поддержки заполярных предпринимателей, Зоя Санджиева рассказала, что принято решение снизить с 9 до 5% годовых процентные ставки по микрозаймам для начинающих бизнесменов, с 10 до 7% – по микрозаймам для пополнения оборотных средств.

Отдельно врио заместителя губернатора остановилась на теме поддержки женщин в бизнесе и предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях Мурманской области.

«В этом году введены новые кредитные продукты. Мы подготовили выгодное предложение для женщин-предпринимателей – теперь микрозайм на сумму до 1 млн рублей можно взять под 6%», – сказала Зоя Санджиева.

Аналогичная процентная ставка предусмотрена и для предпринимателей из моногородов региона, при этом сумма кредита может составлять до трех млн рублей. На сегодняшний день уже предоставлено 19 займов на общую сумму 31,3 млн рублей.

Одним из важных шагов, призванных облегчить работу субъектов малого и среднего бизнеса в регионе, по словам Зои Санджиевой, станет создание областного центра «Мой бизнес», открытие которого состоится в сентябре в Мурманске. Многофункциональный Центр объединит все структуры и инструменты поддержки предпринимателей: Центр кластерного развития Мурманской области, Фонд развития малого и среднего предпринимательства, Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор, региональный Центр поддержки предпринимательства и Центр молодёжного инновационного творчества.

«Такая сервисная модель оказания мер поддержки на единой площадке позволит в комфортных условиях получать полную и достоверную информацию, сократит время предоставления услуг. Для предпринимателей из муниципалитетов региона в отделениях инспекции федеральной налоговой службы будет установлен программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий доступ заявителей к сайту центра «Мой бизнес», получение информации в электронном виде о предоставляемых услугах», – подчеркнула Зоя Санджиева.

В целях информирования представителей бизнес-сообщества о новых мерах государственной поддержки запланировано проведение выездных встреч во всех муниципальных образованиях Мурманской области.