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Мурманская область. Арктика30.08.17 09:26

В середине сентября можно ожидать существенного изменения курса рубля

В сентябре на авансцену может выйти проблема потолка госдолга США, что  негативно отразиться на всех фондовых рынках.

«Голубиное воркование глав центробанков (особенно удалось главе ФРС США) в пятницу - субботу  ослабило доллар до годовых минимумов к евро. Слабеющий  доллар поддержал товарные рынки и индексы ресурсодобывающих стран, - образно комментирует ситуацию на фондовых рынках Александр Баулин, управляющий активами АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент». -  В то же время европейский и американский рынки провели неделю в консолидации. В сентябре на авансцену может выйти проблема потолка госдолга США, что может негативно отразиться на всех фондовых рынках. Наш рынок провел неделю в позитиве, прибавляя каждый день, что вылилось в 4% роста. Солировал Сбербанк, к хорошей отчетности которого добавилось положительное решение аппеляционной инстанции арбитража по спору с Транснефтью.  Другое решение арбитражного суда по спору Роснефти с Системой, позволило Башкирии строить планы по использованию потенциальных дополнительных доходов.

На помощь и без того крепкому на фоне налогового периода рублю пришёл тропический ураган на побережье мексиканского залива, что поддержало нефтяные котировки на близких к максимальным за последний месяц значениях. Уровень 59 не устоял, однако по евро диапазон 69-70 сохранился. Существенного изменения курса рубля можно ждать не раньше середины сентября, когда пройдут очередные заседание ЦБ РФ и ФРС США.

Ведомый «Сбербанком» индекс ММВБ неплохо подрос, однако рост не поддерживался большинством эмитентов и уровень 2000 пунктов пока представляется максимально возможным в этом месяце. Отток денег нерезидентов с нашего рынка продолжается. Выходящая отчётность за первое полугодие и промежуточные дивиденды в зависимости от совпадения с ожиданиями будут разнонаправленно влиять на котировки. Порадовала отчётность региональных МРСК, что может положительно сказаться на стоимости акций материнской компании. Давно стагнирующий «Газпром» способен продемонстрировать 3-5% рост на этой неделе, но как известно «Газпром» растёт последним и это может стать сигналом для фиксации по всему рынку. Выросший «Магнит» даёт возможность если не шортить, то хотя бы зафиксировать прибыль».

 

 

 

 

 

 

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