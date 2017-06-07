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Мурманская область. Арктика07.06.17 12:24

В сети операции «Путина» попадаются любители сёмги

В Мурманской области с 10 мая проводится  оперативно-профилактическое мероприятие «Путина». Сотрудники полиции патрулируют реки и озера, акватории заливов Кольского полуострова с целью пресечения фактов незаконной добычи водных биологических ресурсов.

В ходе очередного рейда сотрудниками МО МВД России «Кандалакшский» был задержан  36-летний житель посёлка Умба, который, находясь на левом берегу реки Варзуга Терского района Мурманской области, являющейся сёмужьим рыбохозяйственным водоёмом и миграционными путями лососевых видов рыб к местам нереста, с помощью спиннинга осуществил вылов одного экземпляра рыбы сёмга, при этом не имея соответствующего разрешения на добычу водных биоресурсов. 

В отношении ранее не судимого мужчины дознавателем МО МВД России «Кандалакшский» возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча водныз биологических ресурсов»,  орудие промысла изъято. Максимальная санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Как отмечает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, операция «Путина» на территории Мурманской области продлится до 1 декабря 2017 года.

 

 

 

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