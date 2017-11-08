В сети операции «Путина» попались два любителя рыбки из Апатитов

В ходе очередного рейда в рамках операции «Путина» сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Апатитский» совместно с инспекторами рыбоохраны пресекли факт браконьерства.

Двое ранее не судимых жителей Апатитов с помощью лодки установили на озере Имандра две ставные сети. Злоумышленники, действуя группой лиц по предварительному сговору, с помощью сетей выловили 48 сигов, 1 экземпляр корюшки, 3 щуки и 1 налима. Ущерб, причиненный водным биоресурсам России, составил 12770 рублей.

По факту в отношении двух братьев дознавателем МО МВД России «Апатитский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, - лишение свободы на срок от 2 до 5 лет. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде, орудия лова изъяты.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, операция «Путина» на территории Заполярья продолжится до декабря.