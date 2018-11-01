В сети операции «Путина» попался богатый улов

В УМВД России по Мурманской области подвели итоги операции «Путина».

На брифинге, посвященном подведению итогов операции «Путина», выступил начальник отдела УЭБиПК УМВД России по Мурманской области подполковник полиции Евгений Поздеянов. По его словам, на территории Мурманской области полицейские продолжают регистрировать преступления, связанные с извлечением выгоды от незаконной добычи биоресурсов.

В целях декриминализации рыбной отрасли экономики нашего региона, предупреждения и пресечения преступных посягательств на водные биоресурсы сотрудниками полиции, совместно с представителями Баренцево-Беломорского территориального Управления Росрыболовства и Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району в период с мая по октябрь текущего года проведена оперативно-профилактическая операция «Путина».

На территории области, как отметил подполковник Поздеянов, за полгода осуществлено 198 рейдов, по результатам которых выявлено 114 административных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ «Нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство, и другие виды пользования объектами животного мира».

Кроме того, сотрудниками органов внутренних дел возбуждено 24 уголовных дела, по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Из незаконного оборота изъято свыше 160 экземпляров незаконного добытой рыбы ценных пород, около 300 килограммов камчатского краба, 70 орудий лова, 4 лодки.

Среди выявленных незаконных деяний 7 относятся к категориям тяжких и особо тяжких, а также совершенных в крупном размере. При этом ущерб по ним, причиненный преступными действиями, составил более 70 миллионов рублей.

Например, сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Мурманской области в результате оперативных мероприятий задержан 52-летний житель областного центра, который сбывал икру осетровых пород рыб, занесенных в Красную книгу РФ. При задержании, у мужчины изъяты две стеклянные банки черной икры, весом по 500 грамм каждая, общей стоимостью 17 тысяч рублей. В дальнейшем при проведении обыска по месту жительства северянина сотрудниками полиции обнаружена и изъята, упакованная в различную тару икра рыб осетровых пород объёмом более 20 килограмм, предназначенная для дальнейшей реализации.

По указанным фактам возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 258¹ УК РФ «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации». В настоящее время устанавливаются лица, причастные к доставке, транспортировке и сбыту икры на территории Мурманской области.

В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов окончено расследование 14 уголовных дел, связанных с незаконной добычей водных биоресурсов. Размер выявленного материального ущерба составил около 523 тысяч рублей. 4 человека из числа виновных лиц уже привлечено к уголовной ответственности. Часть ущерба причиненного водным биологическим ресурсам Российской Федерации возмещена.