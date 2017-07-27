В сети операции «Путина» продолжают попадать браконьеры

В отношении злоумышленников, задержанных в рамках оперативно-профилактических мероприятий «Путина», возбуждены уголовные дела и составлены административные протоколы.

Так, полицейские МО МВД России «Кандалакшский» в ходе очередного рейда установили, что двое жителей области занимаются незаконной добычей водных биологических ресурсов в прибрежной зоне Белого моря в районе с.Мосеево.

Мужчины 1960 и 1966 года рождения, используя надувную резиновую лодку, установили ставную сеть и добыли 8 экземпляров горбуши. Ущерб, причиненный водным ресурсам России, составил 2 тысячи рублей. Продолжить противоправные действия они не смогли, так как были задержаны сотрудниками полиции. Личность подозреваемых были установлены, ими оказались братья, проживающие в Кировско-Апатитском районе, ранее не привлекавшиеся к уголовной ответственности.

Аналогичное правонарушение зафиксировано сотрудниками МО МВД России по ЗАТО г.Североморск и г.Островной.

Местный неработающий житель 1965 года рождения, не имея специального разрешения на вылов водных биоресурсов, перегородил ставной рыболовной сетью русло реки Ваенга, однако довести преступный умысел до конца не смог, так как был задержан сотрудниками полиции.

По фактам дознавателями отделов полиции возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде нескольких лет лишения свободы.

Как отмечает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, операция «Путина» началась с мая текущего года. За истекший период сотрудниками полиции возбуждено около 20 уголовных дел по фактам незаконного вылова рыбы, составлено свыше 40 административных протоколов. Сумма выявленного ущерба, причиненного государству, составила более 170 тысяч рублей.