В сети оперативно-профилактической операции «Путина» попался любитель сёмги

Операция «Путина» проводится полицией Мурманской области ежегодно с 2006 года. Главная цель мероприятий - противодействие незаконному обороту водных биологических ресурсов.

Так, в ходе рейда в Терском районе сотрудники МО МВД России «Кандалакшский» и инспекторы рыбоохраны задержали браконьера. Неработающий житель города Полярные Зори (1986 года рождения), находясь на берегу реки Варзуга Терского района Мурманской области, являющейся семужьим рыбохозяйственным водоёмом и миграционными путями лососевых видов рыб к местам нереста, незаконно, с помощью спиннинга осуществил вылов двух экземпляров рыбы сёмга. Соответствующего разрешения на добычу водных биоресурсов мужчина не имел.

Сотрудники полиции и инспекторы рыбоохраны задержали подозреваемого с поличным, орудия промысла и незаконно добытые водные биологические ресурсы у злоумышленника были изъяты.

По словам браконьера, о том, что осуществлять вылов рыбы без соответствующего разрешения запрещено, он знал, тем не менее, в связи с удаленностью водоёма, понадеялся на удачу.

В отношении ранее не судимого мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов). В отношении браконьера избрана мера пресечения - подписка о невыезде.

Операция «Путина» продлится на территории Мурманской области до октября, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.