В Севастополь зашёл большой противолодочный корабль Северного флота «Североморск»

В город-герой Севастополь прибыл большой противолодочный корабль (БПК) Северного флота «Североморск». Цель визита — пополнение запасов, отдых экипажа и плановое техническое обслуживание после выполнения задач дальнего похода.

Корабль встретили командующий Черноморским флотом (ЧФ) вице-адмирал Александр Моисеев и заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Виктор Соколов.

Весь период нахождения в зоне ответственности Черноморского флота экипаж БПК находится под управлением ЧФ.

Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, в течение трёх месяцев — с конца сентября по середину декабря 2018 года — моряки Северного флота действовали в акватории Индийского океана, Аденского залива, Красного и Аравийского морей. Они выполняли задачи по борьбе с пиратством и обеспечивали безопасность гражданского судоходства.

Экипаж БПК «Североморск» выполнил ряд военно-дипломатических задач и побывал в портах Алжир, Виктория, Пемба, Анциранана, Джибути, Карачи и Лимасол. Принял участие в международном российско-пакистанском учении по противопиратской деятельности «Аравийский муссон–2018» в Индийском океане и в межфлотском учении Военно-Морского Флота России в Средиземном море.

За время дальнего похода БПК «Североморск» прошёл около 30 тысяч морских миль.