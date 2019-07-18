В Северном рыбохозяйственном бассейне добыто 300 тысяч тонн водных биоресурсов, что на 24% меньше уровня прошлого года

Согласно данным системы мониторинга Росрыболовства, к 17 июля текущего года общий объём добычи водных биоресурсов российскими пользователями составил 2,6 млн тонн, что на 0,2% выше уровня прошлого года.

В Северном рыбохозяйственном бассейне добыто 300 тысяч тонн, что на 24% меньше уровня прошлого года. На промысле трески вылов снизился на 22,6 тысячи тонн – до 215 тысяч тонн. Освоение пикши уменьшилось на 18 тысяч тонн – до 34,3 тысячи тонн.

В зонах иностранных государств российский рыбопромысловый флот добыл 204 тысячи тонн, что на 16% меньше уровня прошлого года. В конвенционных районах и открытой части Мирового океана российские рыбаки нарастили вылов на 41% - до 139 тысяч тонн.