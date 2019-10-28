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Мурманская область. Арктика28.10.19 07:30

В Северной Норвегии прошли Дни культуры Мурманской области

В Киркенесе прошли  Дни культуры Мурманской области в губернии Финнмарк, посвящённых 75-летию освобождения Северной Норвегии от фашистской оккупации. В рамках программы мероприятий был открыт ряд выставок, в числе которых - передвижная выставка из фондов Краеведческого музея «Дети и война».

Выставка рассказывает о жизни детей во время войны, о том, как учащиеся школ собирали чёрный и цветной металлолом, лекарственные растения, тёплые вещи и подарки для Красной Армии, разбивали школьные огороды, работали на субботниках и воскресниках, помогали обслуживать раненых в госпиталях, устраивали для них концерты и спектакли и др. Посетители также увидели фотографии, плакаты и документы, которые повествуют о тяготах тяжёлой тыловой работы, детской беспризорности и других явлениях суровых лет войны. Передвижная выставка экспонировалась на трёх языках - русском, норвежском и английском.

Сотрудники Мурманской областной детско-юношеской библиотеки имени В.П. Махаевой представили выставку рукотворных книг – победителей Международного конкурса детской рукописной книги. К слову, на стендах есть и книги, сделанные руками норвежских детей. Также специалисты библиотеки провели мастер-класс по оформлению обложки детской рукописной книги «Вместе книгу создаём» и интерактивную игровую программу «Мы на Севере живём».

Гости мероприятия также смогли познакомиться с творчеством фольклорного ансамбля «Любава», посетить российско-норвежский семинар «Битва за Север», посмотреть презентации исследователей и принять участие в дискуссиях.

Дни культуры Мурманской области в Финнмарке продлились два дня – 25 октября в г. Киркенес, а 26 октября в г. Вадсё, где участников мероприятия приветствовали представители губернского правления Финнмарка и департамента культуры, культурного наследия и окружающей среды.

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