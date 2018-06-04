«В северной сторонке» - подведены итоги областного конкурса исполнителей поморской песни

В минувшие выходные в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова прошёл второй областной открытый конкурс исполнителей поморской песни «В северной сторонке». В мероприятии приняли участие коллективы из городов Мурманск и Апатиты, поселка Молочный и села Териберка. Конкурсанты представили творческие номера в номинациях «Ансамбли народной песни» и «Фольклорные ансамбли». Артисты исполнили лирические, протяжные, плясовые песни самых разных регионов, в которых проживают поморы - это Архангельск, Карелия и Терский берег Белого моря.

Выступления участников оценивали хормейстер народного самодеятельного коллектива фольклорного ансамбля поселка Умба Новожилова Ольга Анатольевна, хормейстер народного самодеятельного коллектива ансамбля русской песни «Поморье» посёлка Умба Шевелёва Вера Михайловна и хормейстер заслуженного коллектива народного творчества ансамбля песни и танца «Россия» им. В.М. Колбасы Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова Серов Андрей Федорович.

По результатам работы членов жюри в номинации «Фольклорные ансамбли» Диплом I степени вручили народному самодеятельному коллективу фольклорному ансамблю «Поморочка» Зеленоборского центрального Дома культуры, Диплом II степени - народному самодеятельному коллективу фольклорному ансамблю «Беломорье» Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, Диплом III степени - народному самодеятельному коллективу Териберскому поморскому хору Териберского Дома культуры.

В номинации «Молодёжные ансамбли» Дипломом I степени был награжден народный самодеятельный коллектив фольклорный ансамбль «Одеянка» Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, Дипломом II степени - народный самодеятельный коллектив фольклорный ансамбль «Поветерь» Дома культуры Ленинского округа города Мурманск, Дипломом III степени - студия народного творчества «Ярушко» апатитского Молодёжного социального центра.

В номинации «Ансамбли народной песни» Диплом I степени присудили народному самодеятельному коллективу ансамблю народной песни «Русские узоры» Городского Дома культуры «Гармония» поселка Молочный, а Диплом II степени - народному самодеятельному коллективу ансамблю народной песни «Тальяночка» Дворца культуры «Судоремонтник» города Мурманск.

Кроме того, были вручены специальные дипломы: «За работу по приобщению молодежи к народным традициям» - Людмиле Рогатых, хормейстеру народного самодеятельного коллектива фольклорного ансамбля «Одеянка» Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова; Людмиле Вахруковой, хормейстеру народного самодеятельного коллектива фольклорного ансамбля «Поветерь» Дома культуры Ленинского округа города Мурманска и Ольге Тимкиной, руководителю студии народного творчества «Ярушко» апатитского Молодёжного социального центра; «За бережное отношение к песенным поморским традициям» - народному самодеятельному коллективу фольклорному ансамблю «Поморочка» Зеленоборского центрального Дома культуры и народному самодеятельному коллективу Териберскому поморскому хору Териберского Дома культуры; «За искусство аккомпанемента» - Наталье Чаженгиной, аккомпаниатору народного самодеятельного коллектива фольклорного ансамбля «Поморочка» Зеленоборского центрального Дома культуры»; Роману Соколову, аккомпаниатору народного самодеятельного коллектива ансамбля народной песни «Русские узоры» Городского Дома культуры «Гармония» поселка Молочный и Александру Григорьеву, аккомпаниатору народного самодеятельного коллектива ансамбля народной песни «Тальяночка» Дворца культуры «Судоремонтник» города Мурманск.