В Северо-Западном федеральном округе Мурманская область возглавляет экологический рейтинг российских регионов по итогам прошедшей зимы

«Зелёный патруль» назвал самые чистые регионы по итогам зимы. Тамбовская область и Алтай возглавили экологический рейтинг российских регионов по итогам прошедшей зимы, сообщает общественная организация «Зелёный патруль». «В национальном экологическом рейтинге регионов десятка лидеров выглядит следующим образом: Тамбовская область, Алтайский край, Республика Алтай, Белгородская область, Москва, Курская область, Мурманская область, Магаданская область, Республика Коми, Санкт-Петербург», – говорится в сообщении.

При этом замыкают список регионов Брянская область, Якутия, Бурятия, Красноярский край, Московская, Нижегородская, Оренбургская, Иркутская, Челябинская и Свердловская области.

«Ответственность с губернаторов по реализации мусорной реформы никто не снимал, кое-где управление уже происходит в «ручном режиме». В систему оценки эффективности первых лиц регионов с этого года включён такой показатель, как доля отсортированных и обработанных твёрдых коммунальных отходов», – заявил председатель правления «Зелёного патруля» Андрей Нагибин, пишет РИАН.

Также эксперты выделили лучшие регионы в федеральных округах. Так, Северо-Западный округ возглавляет Мурманская область, Центральный - Тамбовская область, Северо-Кавказский – Карачаево-Черкессия, Приволжский – Чувашия, Сибирский – Алтайский край, Южный - Краснодарский край, Дальневосточный - Магаданская область, Уральский - Тюменская область.

«Экспертным советом «Зелёного патруля», ввиду географических, экономических особенностей и инфраструктуры, принято решение выделить из общего рейтинга регионов в отдельную группу города - субъекты федерации: Москву, Санкт-Петербург, Севастополь. В этой группе уверенно лидирует Москва», – отметили в организации.