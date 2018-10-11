В Североморск вернулся отряд боевых кораблей Северного флота

В Североморске - главной базе Северного флота - состоялась встреча отряда боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота, выполнившего задачи дальнего похода по морям Северного Ледовитого океана.

Доклад об успешном выполнении поставленных задач принимал командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов. Командующий флотом поздравил североморцев, принимавших участие в арктическом походе, с успешным окончанием дальнего похода и возвращением домой. Он отметил, что «с возвращением в базу большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» завершился очередной этап освоения Арктики силами Северного флота».

Арктический поход кораблей и судов обеспечения Северного флота начался 8 августа и продолжался более двух месяцев. Он проходил под флагом командующего Кольской Флотилии разнородных сил вице-адмирала Олега Голубева. За время похода было пройдено более 9000 миль, совершен трансарктический переход из Баренцева моря Северным морским путём в акваторию Тихого океана и обратно.

Отряд кораблей принял участие в стратегических манёврах «Восток -2018», провел более десяти масштабных учений на море и на суше. В ледовоопасных районах отряд сопровождали ледоколы «50 лет Победы» и «Вайгач» госкорпорации «Росатом».