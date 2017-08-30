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Мурманская область. Арктика30.08.17 12:58

В Североморске 3 сентября отметят День солидарности в борьбе с терроризмом

В России ежегодно 3 сентября отмечается особая дата - День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта трагическая дата теперь неразрывно связана с ужасающими событиями, произошедшими в Беслане в День знаний в 2004 году.

В Североморске 3 сентября во всех школах пройдут линейки памяти, классные часы, уроки мужества и уроки по борьбе с терроризмом.В учреждениях сферы культуры мероприятия, приуроченные к Дню солидарности в борьбе с терроризмом, будут проводиться, начиная с 1 сентября. Так в Сафоновской городской библиотеке 1 сентября в 12.00 состоится Час информации «Трагедия Беслана в наших сердцах».

В воскресенье, 3 сентября, североморцы смогут посетить ряд интересных встреч в учреждениях культуры и стать участниками спортивных соревнований:  в 10.30 - в в/ч 03123 пройдёт беседа с показом презентации «День солидарности в борьбе с терроризмом» с показом в/ф;  11.00 - на базе СК «Стадион» Североморска состоится Городской проект «Детский велозаезд»;  в 15.00 - в ДК» «Строитель» - Конкурсно-игровая программа «Давайте дружить!!!!»;  15.00 - в посёлке Щука пройдёт спортивно-развлекательная программа «Мы-вместе»;  в 15.30 - североморский Музейно-выставочный комплекс приглашает жителей на встречу-беседу «Искусство не имеет национальностей». 

4 сентября в 15.00 в Центральной городской библиотеке им. Л. Крейна пройдёт «Час - предупреждение «Нет терроризму!».

21 сентября Североморск в одну минуту вместе со всей Россией присоединится к Международной акции «Голубь Мира».

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