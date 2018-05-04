В Североморске автоледи ездила по поддельным документам

На территории города сотрудниками дорожно-патрульной службы за совершение административного правонарушения была остановлена жительница Североморска. С целью подтверждения своего права на управление транспортным средством женщина предъявила водительское удостоверение с признаками подделки. На место происшествия была вызвана оперативно-следственная группа из отдела полиции. Документ полицейские изъяли и направили на экспертизу.

Исследование подтвердило, что удостоверение является фальшивым. Полицейскими установлено, что неработающая, ранее судимая за кражу северянка незаконно использовала заведомо подложный документ, бланк которого не соответствует образцу аналогичной полиграфической продукции предприятий ГОЗНАКа. По способу изготовления и качеству воспроизведения полиграфических реквизитов он изготовлен способом струйной печати.

В отношении жительницы Североморска возбуждено уголовное дело в соответствии с ч.3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде ареста на срок до 6 месяцев. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.