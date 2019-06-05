В Североморске будет проведён ремонт дымовых труб котельной

Масштабный ремонт котельной 46 ТЦ в Североморске начнётся через две недели и коснётся сразу двух 90-метровых дымовых труб, которые служат с момента постройки уже более 30 лет. На одной дымовой трубе выполнят капитальный ремонт футеровки. Это внутренний слой из кислотоуорного кирпича. Его часть - более 40 кубометров – необходимо заменить.

Как сообщает пресс-служба АО «МЭС», необходимость ремонта выявлена в результате экспертизы, которая должна проводиться раз в год (осмотр наружного состояния дымовых труб) и раз в четыре года (обследование внутреннего состояния). Учитывая изношенное состояние большей части имущества МУП «Североморские теплосети», такая экспертиза вошла в число первостепенных задач АО «МЭС» - как нового арендатора котельных. Особое внимание было уделено футеровке, с ремонтом которой как раз связан длительный срок отключения горячей воды. Часть футеровки, согласно экспертному заключению, находится в аварийном состоянии. Поэтому здесь более уместен вопрос не о том, что изменится к лучшему после ремонта, а что может произойти при его отсутствии. Обрушение кладки футеровки в зимний период - прямая угроза теплоснабжению. Поэтому специалистами энергокомпании были оперативно разработаны мероприятия по повышению стабильной работы котельной 2 района. Что касается второй трубы, то ремонт её футеровки успел провести в 2014 году МУП, бывший собственник. Поэтому её внутреннее состояние опасений сегодня не вызывает.

Обновление ждёт и лицевую часть – начиная от маркировочной окраски, переходя на ремонт металлоконструкций - светофорных площадок, ходовых лестниц, молниезащиты, и заканчивая заменой всей системы светоограждения.

Выполнять работы на экстремальной высоте будут промышленные альпинисты подрядной организации - вплоть до конца сентября. Наиболее сложный период – со 2 по 30 июля – технически требует отключения котельной. Это приведёт, в свою очередь, к отсутствию горячего водоснабжения в домах – по графику, согласованному с администрацией ЗАТО г.Североморск.

«Энергетики просят с пониманием отнестись к ситуации, так как речь идёт о серьёзном и масштабном ремонте, - прокомментировала пресс-секретарь АО «МЭС» Анна Малахова, - за этот период ресурсник, разумеется, выполнит перерасчёт. Жители, которые платят по нормативам, увидят его в счетах за июль, либо август – как только мы подведём итоги данного этапа ремонтов. Владельцам же водосчётчиков достаточно вовремя передать показания».