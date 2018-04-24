В Североморске будет проведен ремонт кровель в жилых домах

В североморской администрации состоялось совещание под руководством главы ЗАТО город Североморск Владимира Евменькова по вопросу ремонта кровель в многоквартирных жилых домах. В совещании приняли участие представители комитета по развитию коммунального хозяйства администрации ЗАТО, коммунальных служб и управляющих компаний Североморска.



Поводом для проведения совещания стало большое количество обращений по факту протечки крыш. Только за последние несколько дней поступило около 20-ти жалоб.



В настоящее время все поступившие жалобы проанализированы, составлен график проведения ремонтных работ, а его исполнение - взято под личный контроль главы ЗАТО.



Также на совещании был рассмотрен вопрос возмещения ущерба, который был нанесен жильцам в результате протечки кровель.



