В Североморске бум рождаемости и бум строительства детских садов

Столица Северного флота ЗАТО г.Североморск занимает первое место в Мурманской области по рождаемости. Его молодые семьи вносят свой весомый вклад в решение демографической проблемы в России. Но высокая рождаемость предъявляет повышенные требования к обеспечению детей детскими дошкольными учреждениями – детскими садами и яслями. К имевшимся в столице Северного флота 15 детским садам за последние годы были построены 2 детских садика на 220 мест, один на 140 мест, но, в настоящее время потребность в местах дошкольных образовательных учреждениях всё равно остаётся.

В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация для строительства детского садика на 220 мест на Восточной улице, и уже на три четверти выполнены работы на строящихся детских яслях на 75 мест на Гвардейской, где одну группу будут посещать детишки рождения до года, другую - от года до двух лет и две группы - от двух до трёх лет. Строительство яслей должно быть завершено к концу декабря 2019 года.

Темпы и качество строительства находятся под постоянным контролем главы ЗАТО г. Североморск Владимира Евменькова и депутатского корпуса флотской столицы.

8 августа председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев вместе с заместителем Татьяной Сахаровой, депутатами от избирательного округа, где строятся ясли Натальей Баранцевой и Андреем Орловым, который к тому же является руководителем МБУ «АХТО», - заказчика строительства, вместе с начальником Управления образования Юлией Гладских посетили строящийся объект, чтобы проконтролировать ход работ.

Заместитель генерального директора ООО «Мурманстрой», подрядчик строительства, Павел Стахеев сообщил, что работы идут по графику. Ежедневно на стройке трудятся не менее 30 человек. 8 августа должна приехать ещё одна бригада из Кандалакши. Начато отделка помещений, полным ходом ведутся работы на кровле, прокладываются коммуникации и электросети, начинается установка 15 опор освещения и благоустройство прилегающей территории, на которую предстоит завезти 2500 кубометров грунта.

После доработки типового проекта детских яслей, он приобрел класс «А» и внесён в Реестр экономически эффективных проектов Министерства строительства России.