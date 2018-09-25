В Североморске чествовали лауреатов стипендии «Наши надежды» имени Э.С. Пастернак

В Североморской детской музыкальной школе лучшим учащимся вручили дипломы, подарки и стипендии «Наши надежды» имени Э.С. Пастернак.

Напомним, в 2009 году ушла из жизни Эсфирь Семеновна Пастернак, почётный житель города Североморска, заслуженный работник культуры РСФСР, 47 лет отдавшая работе в Североморской детской музыкальной школе, из них 37 лет – директором. Память об этом прекрасном педагоге, организаторе, Человеке с большой буквы, останется во флотской столице и у её жителей на долгие годы. И не только потому, что Североморска детская музыкальная школа носит её имя. Ещё в 1996 году Эсфирь Семеновна учредила свою личную именную стипендию одаренным ученикам ДМШ, которую платила из собственной зарплаты.

Уже девятый год в день рождения Эсфирь Семеновны Пастернак в Североморск приезжает её дочь Елена Яковлевна Черномордикова для участия в церемонии награждения талантливых северян. В этом году лауреатами этой стипендии стали Надежда Красникова и Адриана Егорова. Радость от этой награды с учащимися разделили их педагоги Галина Ярославовна Хомичко и Наталья Ивановна Чижевская.

Церемония награждения прошла в праздничной обстановке.

Елена Черномордикова отметила, что в стенах Детской музыкальной школы работают педагоги, зажигающие настоящие звездочки, которые, затем, несут радость другим людям. Она пожелала Надежде Красниковой и Адриане Егоровой радости, вдохновения, новых успехов на нелегком поприще.

Елена Яковлевна вручила детям не только дипломы, подарки и стипендии, но и брелоки в форме скрипичного ключа, на которых выгравирована надпись: «Музыка – это язык ангелов».

Директор Североморской музыкальной школы Лидия Павлова поздравила детей и выразила слова искренней благодарности педагогам, которые вкладывают свою душу в обучение и воспитание детей. Наталья Чижевская трудится в ДМШ более 40 лет, удостоена Почётного знака «За заслуги перед городом Североморском». Галина Хомичко отмечена премией за сохранение и развитие культуры.

Лауреатов и их педагогов поздравили председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев, заместитель главы администрации флотской столицы Анатолий Рожковский, депутат Совета депутатов, директор Североморской централизованной библиотечной системы Ольга Ефименко.

Перед собравшимися выступили учащиеся Детской музыкальной школы, в разные годы удостоенные стипендии «Наши надежды».

Североморск гордится успехами юных дарований ДМШ, её учащиеся становились лауреатами и дипломантами областных, региональных, общероссийских и международных конкурсов. Это – повод для гордости и детей, и их родителей, и педагогов, и местной власти, создающей условия для развития культуры.