В Североморске чествовали лучших библиотекарей

В Североморске в Центральной городской библиотеке имени Леонида Крейна вчера состоялся праздничный вечер «Общероссийский день библиотек». В праздничном вечере приняли участие: глава ЗАТО г.Североморск Владимир Евменьков, заместитель председателя Совета депутатов Татьяна Сахарова, начальник Управления культуры и международных связей Елена Шкор, директор МБУК «Североморская ЦБС» Ольга Ефименко, сотрудники и читатели Североморской библиотечной системы.

В 2016 году в Североморске была введена премия качества МБУК Североморская ЦБС, которая вручается ежегодно в Общероссийский день библиотек тем сотрудникам, которые в течение года достигли значительных результатов в области качества библиотечных услуг и информационной продукции.

В этом году премией в номинации «Профессионал» была отмечена заведующая сектором массовой работы Центральной детской библиотеки Елена Лунегова, в номинации «Лидер-новатор» заведующий отделом информационных технологий Центральной городской библиотеки Игорь Ефимов.

За добросовестный труд, высокий профессионализм, творческий подход к работе, популяризацию лучших образцов отечественной и зарубежной литературы лучшие работники Североморской библиотечной системы были награждены Почётными грамотами главы ЗАТО г.Североморск и начальника Управления культуры и международных связей администрации ЗАТО.

В ходе торжественной церемонии также были подведены итоги конкурса среди читателей передвижных пунктов «Читающая передвижка». Самые активные из них стали победителями в номинациях: «Самая читающая передвижка», «Читатель-интеллектуал» и «Преданный читатель».