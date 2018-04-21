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Мурманская область. Арктика21.04.18 13:10

В Североморске чествовали молодых специалистов

Вчера в Североморске в Центре досуга молодежи (ЦДМ) чествовали молодых специалистов – сотрудников североморских предприятий и учреждений. В течение трех лет 26 выпускников профессиональных учебных заведений переехали на постоянное место жительства в Североморск из различных регионов России. Все они присутствовали сегодня на торжественном вечере в Центре досуга молодежи. Выпускникам учебных заведений рассказали об истории города, ведущих предприятиях и учреждениях флотской столицы. Творческие коллективы ЦДМ представили свои лучшие вокальные и хореографические номера.

Глава ЗАТО город Североморск Владимир Евменьков и председатель Совета депутатов Евгений Алексеев поздравили молодых специалистов с 67-ой годовщиной со Дня образования Североморска, пожелали настойчивости в работе и достижений в профессиональной деятельности.

В своем выступлении Владимир Евменьков отметил, что подобное мероприятие в Североморске проводится впервые. Планируется, что такие встречи будут проводиться ежегодно.

В завершение мероприятия глава ЗАТО город Североморск Владимир Евменьков и председатель Совета депутатов Евгений Алексеев  вручили молодым специалистам памятные подарки.

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