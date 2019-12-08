В Североморске дан старт новогодним праздникам

7 декабря в Североморске состоялся городской праздник «Зажжение огней на новогодней ёлке». С наступающим Новым годом североморцев поздравили Дед Мороз, Снегурочка и сказочные герои.

С приветственным словом к жителям и гостям флотской столицы обратился глава ЗАТО г.Североморск Владимир Евменьков: «Сегодня, зажигая огни на ёлке, мы даём старт новогодним праздникам. Мы хотим, чтобы у всех жителей ЗАТО уже сейчас создавалось хорошее праздничное настроение».

Для североморцев и жителей флотской столицы коллектив ДК «Строитель» приготовил театрализованное представление, создававшее праздничную атмосферу. Яркой финальной точкой представления стали фейерверки.

В воскресенье в 15.00 праздник «Зажжение огней на новогодней ёлке» состоится в пос. Сафоново, 13 декабря - в 15.00 праздник пройдёт для жителей пос. Щукозеро; 14 декабря - в 15.00 новогодние огни зажгутся в пос. Сафоново-1; 14 декабря - в 17.00 огни зажгут на новогодней ёлке в Североморске-3.