В Североморске День молодёжи отметили экологическим субботником

Вчера в Североморске, в городском парке состоялся эколого-молодёжный субботник, посвященный Дню молодежи России. В работах по благоустройству городского парка приняли участие представители волонтерского движения Североморска, общественных организаций, неравнодушные жители флотской столицы.

Инициатором проведения субботника стала администрация ЗАТО г.Североморск.

- Надо избавиться от сухостоя и валежника, заполонившего городской парк, чтобы дать возможность более здоровым насаждениям беспрепятственно расти дальше, - пояснил врио главы ЗАТО Эдуард Миронов.

Субботник прошёл под наблюдением экологов, которые определили больные и сухие деревья, предназначенные для вырубки. Планируется, что в скором времени, на месте сухостоя, там где это возможно, появятся новые зеленые насаждения.