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Мурманская область. Арктика10.10.17 14:25

В Североморске депутаты избрали председателя Совета депутатов

10 октября состоялось заседание Совета депутатов ЗАТО город Североморск, в котором приняли участие  глава ЗАТО город Североморск Владимир Евменьков, председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, депутат Мурманской областной Думы Юрий Шадрин. Такое внимание к заседанию Совета депутатов флотской столицы было не случайным: представительный орган власти избирал открытым голосованием председателя Совета депутатов ЗАТО город Североморск.   

Заместитель председателя совета депутатов Захар Кочнев сообщил, что на заседании депутатской фракции партии «Единая Россия» единогласно было принято решение выдвинуть на этот пост Евгения Алексеева, депутата пяти созывов. В качестве альтернативной кандидатуры была предложена кандидатура Вячеслава Годунова.

Кандидатуру Евгения Алексеева в своих выступлениях поддержал председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой. Глава ЗАТО город Североморск Владимир Евменьков подчеркнул, что в условиях перехода Североморска на 4-ю модель управления, ему нужна поддержка Евгения Алексеева, имеющего большой опыт работы в органах местного самоуправления. Депутат Мурманской областной Думы Юрий Шадрин отметил, что возглавляемая Евгением Алексеевым общественная приемная партии «Единая Россия» является лучшей из 15 аналогичных приемных Мурманской области. 

Поддержал кандидатуру Евгения Алексеева и лидер североморских членов партии ЛДПР Игорь Козинский, а вот представитель КПРФ в депутатском корпусе флотской столицы Вячеслав Стрекаловский, выполняя рекомендации Мурманского обкома КПРФ, при голосовании воздержался. Но это право каждого депутата и соблюдение партийной дисциплины. 

Большинством голосов - 19 проголосовали «за» и 1 «воздержался» - председателем Совета депутатов ЗАТО город Североморск избран Евгений Платонович Алексеев, который поблагодарил депутатов за доверие и кратко осветил основные направления деятельности представительного органа власти на ближайшую и отдаленную перспективы. 

Депутаты назначили на 30 октября публичные слушания по внесению изменений в Устав ЗАТО город Североморск, по обращениям главных распорядителей бюджетных средств внесли изменения в бюджет флотской столицы.  

Несколько решений было связано с изменениями в Перечне должностей муниципальной службы, что связано с переходом на 4-ю модель управления, было утверждено Положение о денежном содержании муниципальных служащих, внесены изменения в структуру администрации и Совета депутатов. 

Своим решением депутаты отметили благодарственными письмами педагогов средней школы №1, которая отметит свое 70-летие.

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