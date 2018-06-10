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Мурманская область. Арктика10.06.18 07:10

В Североморске голландский режиссер-документалист снимает фильм о Кольском полуострове

В Североморске гостит и снимает кино голландский режиссер-документалист Бен ван Лисхаут. Он  представил ретроспективу своих фильмов, снятых в России, на фестивале «Северный характер», и тут же приступил к реализации нового проекта – съёмкам документального фильма о Кольском полуострове. 

Некоторые населенные пункты съёмочная группа посетила и отсняла в зимних условиях, и было решено вернуться на Мурман в июне – в разгар полярного дня. Одним из объектов будущего фильма станет и Североморск.

Бен ван Лисхаут уже побывал в североморском Музейно-выставочном комплексе, велоклубе «Пилигримы», где пообщался с педагогами-тренерами и юными спортсменами, а так же посетил музей-подводную лодку «К-21».

 

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