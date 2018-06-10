Мурманская область. Арктика10.06.18 07:10
В Североморске голландский режиссер-документалист снимает фильм о Кольском полуострове
В Североморске гостит и снимает кино голландский режиссер-документалист Бен ван Лисхаут. Он представил ретроспективу своих фильмов, снятых в России, на фестивале «Северный характер», и тут же приступил к реализации нового проекта – съёмкам документального фильма о Кольском полуострове.
Некоторые населенные пункты съёмочная группа посетила и отсняла в зимних условиях, и было решено вернуться на Мурман в июне – в разгар полярного дня. Одним из объектов будущего фильма станет и Североморск.
Бен ван Лисхаут уже побывал в североморском Музейно-выставочном комплексе, велоклубе «Пилигримы», где пообщался с педагогами-тренерами и юными спортсменами, а так же посетил музей-подводную лодку «К-21».
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Нам интересно Ваше мнение21.05.18: Новое правительство России, сформированное 18 мая, соберется на своё первое заседание 22 мая. Каких решений вы ожидаете от наших рулевых экономики страны?Проголосовало: 439 человек
-
Последние комментарии
Елена
09.06.18 20:21
Это двоюродный дядя моего мужа. Очень был хороший человек
Комментарий к новости:ПРОЩЕ ГОВОРЯ: Арктический капитан Валерий Шестопалов
распутин владимир
09.06.18 15:24
когда будут ремонтировать дороги на молодежной
Комментарий к новости:Дороги, тротуары, квартиры – Росляково преображается
Анастасия Смирнова
08.06.18 23:17
Прекрасная Варюша. Умничка. Мы гордимся)))
Комментарий к новости:Мурманчанка решила служить Мельпомене
-Скоро в эфире10:45«Знаки». Развлекательная программа (12+)11:15«Вопрос чести». Художественный фильм (16+)12:45«Бизнес-МЕНТ-3, или Правосудие по-мурмански». Специальный репортаж (12+)
-PRO ДеньгиРост цен на репчатый лук оказался выше, чем снижение стоимости картофеля-PRO ВалютуКурс евро снизился почти на 43 копейки, доллара – на 33 копейки-PRO ЭнергетикуЗаложники северной погоды и централизованного отопления-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 9 июня-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыРаз в три года россияне смогут взять оплачиваемый день для похода по врачам. Если внесут изменения в Трудовой кодекс