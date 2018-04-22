В Североморске горожан приглашают принять участие в общегородских субботниках

В общегородском субботнике, состоявшемся 21 апреля, активное участие приняли сотрудники аппарата Совета депутатов и администрации ЗАТО город Североморск. Они наводили порядок и убирали от накопившегося за зиму мусора центральную улицу флотской столицы, носящую имя Дважды Героя Советского Союза Бориса Сафонова, и Приморскую площадь.



К сожалению, в очередной раз подтверждается мудрая пословица: «Чисто не там, где метут, а там, где не мусорят». К примеру, под окном дома №25 по улице Сафонова весь тротуар усыпан окурками сигарет, которые кто-то из жителей этого дома выбрасывает в окно. Есть большие сомнения в том, что этот человек убрал бы за собой мусор.



Общегородские субботники в Североморске будут проведены 28 апреля с 15.00 до 17.00 и 4 мая с 15.00 до 17.00, а 22 апреля с 11.00. до 13.00. Отдел молодежи, физической культуры и спорта администрации ЗАТО город Североморск приглашает горожан принять участие в генеральной уборке на территории Военно-мемориального кладбища Северного флота. Инвентарь будет выдаваться на месте проведения субботника.



