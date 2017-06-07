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Мурманская область. Арктика07.06.17 09:21

В Североморске Мурманской области водители провели «Пробег равенства»

С потеплением на дорогах Заполярья становится всё больше мотоциклов и велосипедов. Сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России по ЗАТО г.Североморск и г.Островной и представители транспортных сообществ обратили внимание участников дорожного движения в столице Северного флота на этот факт.

Инспекторы, представители мотосообщества «Северная стая», велоклуба «Пилигрим» и группы «ЗЕЛЛО ДПС Североморск» встретились на городской площади Североморска для проведения акции «Внимание: мотоциклисты и велосипедисты!». Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, участники встречи обратились к автолюбителям с напоминанием о необходимости быть внимательным на дороге. Особенно в летний период, когда на дороге большое количество велосипедистов и мотоциклистов. Такие водители не защищены корпусом своего транспортного средства. При столкновении с машиной, в котором автовладелец не пострадает, мото- или велолюбитель получит серьёзные травмы.

Кульминацией встречи стал «Пробег равенства» - совместная колонна автомобилистов, мотоциклистов и велосипедистов в сопровождении экипажей ДПС проехала через весь город. Как отмечают участники заезда, этим они хотели показать, что на дороге не бывает более или менее значимых водителей. Каждого участника дорожного движения надо уважать, каждому участнику необходимо внимательно следить за дорожной ситуацией.

 

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