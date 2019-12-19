В Североморске на финишную прямую вышла реконструкция трапа от Верхнего Сизова к Нижнему

Практически завершенный объект проверил глава ЗАТО г.Североморск Владимир Евменьков во время еженедельного объезда города.

Заменена вся железобетонная конструкция в основании, уложен деревянный настил, проведены линии электропередач, подключено освещение. Сделана перепланировка нижней площадки трапа перед выходом на дорогу в районе ул.Адмирала Сизова, 3: спустившись по ступеням, теперь человек не выходит сразу же на дорогу. Для того, чтобы проезжая часть лучше просматривалась и пешеходами, и водителями, с одной стороны лестницы уже демонтирована часть подпорной стенки, с другой - бетонные блоки уберут в ближайшее время.

Сейчас рабочие заканчивают на трапе монтаж перил. В течение недели они установят здесь полозья для колясок, набьют железные уголки на ступеньках, покрасят поручни.

- Только что прошёлся по трапу, очень удобно и просторно, - делится впечатлениями председатель Совета депутатов ЗАТО Евгений Алексеев. - Это, пожалуй, самое главное, так как по этому трапу ходит много людей. Хорошо сделана нижняя площадка: перед выходом на проезжую часть люди смогут остановиться, осмотреться и потом переходить её.

Напомним, что возможность реконструировать данный трап появилась благодаря программе «Формирование комфортной городской среды». Работы выполняются подрядной организацией ООО «Конюков». Объект планировали сдать в середине ноября. По словам директора компании Павла Зыковского, сроки были сдвинуты из-за того, что возникли различные сложности, в том числе с необходимостью делать пропуск рабочим. Внесли свои коррективы в график работ и погодные условия. Как рассказал директор ГЦ «ЖКХ» Константин Ухарев, штрафные санкции заказчик работ все же применит к подрядчику. Однако ООО «Конюков» планирует продолжить сотрудничество с муниципалитетом. Тем более, что, по словам Владимира Евменькова, уже готова проектно-сметная документация на ещё пять городских трапов.