В Североморске на финишную прямую вышли и работы на стройплощадке ясли-сада на 75 мест

В рамках еженедельного рейда глава ЗАТО г.Североморск Владимир Евменьков проинспектировал ход ремонтных и строительных работ в Североморске.

Полным ходом идут капитальные работы по реконструкции трапа на ул. Адмирала Сизова. Самый сложный этап - монтаж 22-х тонн железобетонных металлоконструкций - преодолен. Сейчас рабочие укладывают деревянный настил, пропитанный водонепроницаемым средством. Далее подрядчик займется установкой перил и 14-ти опор освещения.

Кроме того, для безопасности пешеходов будет продлена нижняя площадка лестницы и убраны бетонные блоки, затрудняющие обзор проезжей части дороги. По словам прораба подрядной организации ООО «Конюков» Алексея Веселова, объект будет сдан в середине ноября.

Ещё одни объект, к ремонту которого подошли основательно, - проезд вдоль ул.Советской. Напомним, что в этом году ООО «Север-авто» отремонтировал здесь автодорогу, заезды, ливневу. Работы выполнены в полном объеме, а где-то даже перевыполнены: вместо 250 метров ливнёвки сделано 470. Сейчас специалисты ГЦ «ЖКХ» ждут экспертное заключение на соответствие ГОСТам применяемого асфальта, проверяют качество выполненных работ.

В рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды» подрядная организация ООО «Строй Сервис» заменила асфальт на пешеходных зонах вдоль ул.Советской. Укладывался он под небольшим уклоном в сторону зеленой зоны для отвода воды с тротуара. По словам директора ГЦ «ЖКХ» Константина Ухарева, работы выполнены в срок, нареканий к ним нет.

На финишную прямую вышли и работы на стройплощадке ясли-сада на 75 мест на ул. Гвардейская. Поступило специальное оборудование, необходимое для подключения дошкольного учреждения к электрическим сетям. Внутри здания выполняются отделочные работы, снаружи ведется монтаж ограждения и возведения теневых навесов на прилегающей территории детского сада.