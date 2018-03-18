В Североморске на мероприятии в честь Дня моряка-подводника военнослужащие и юнармейцы получили награды

В преддверии Дня моряка-подводника командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов поздравил ветеранов подплава и военнослужащих объединений и соединений подводных лодок с профессиональным праздником. В своём поздравлении командующий отметил ведущую роль подводных сил в составе Северного флота и успехи подводников в боевой подготовке.

«Сегодня экипажи наших подводных кораблей продолжают совершенствовать боевые навыки, осваивать новые районы плавания, в том числе подо льдами Арктики, - сказал адмирал Николай Евменов, - Морские стратегические ядерные силы ежегодно подтверждают свою готовность к выполнению поставленных задач. Экипажи атомных подводных крейсеров «Юрий Долгорукий» и «Брянск» выполнили стрельбы межконтинентальными баллистическими ракетами морского базирования в 2017 году».

В нынешнем году спланировано проведение залповой стрельбы баллистическими ракетами «Булава», а подводники-североморцы будут бороться за 7 (семь) призов Главнокомандующего ВМФ России по видам боевой подготовки», – добавил командующий Северным флотом.

Также адмирал Николай Евменов подчеркнул, что в гарнизонах подводников созданы благоприятные социально-бытовые условия для жизни семей военнослужащих, воспитания и образования детей североморцев.

«Сегодня подводные силы Северного флота уверенно смотрят в будущее, планомерно и целенаправленно развиваются вместе со всей страной. Совершенствуется система базирования атомных подводных лодок. На вооружение приходят корабли уже нового, четвёртого поколения, а предыдущее поколение проходит модернизацию и продолжает стоять на страже Родины», - заявил командующий Северным флотом.

В ходе торжеств, посвящённых Дню моряка-подводника, командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов вручил награды отличившимся подводникам. Десять офицеров, мичманов и старшин, проходящих службу в соединениях атомных подводных лодок подводных сил Северного флота были награждены медалью главнокомандующего ВМФ России «За службу в подводных силах».

Также командующий Северным флотом наградил ценным подарком сотрудников аварийно-спасательного отряда, занимавшихся подъемом вооружения и военной техники времён Великой Отечественной войны со дна Баренцева моря возле острова Кильдин. Подарки от командующего получили заместитель начальника управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота капитан 1 ранга Александр Ульянов, заместитель командира аварийно-спасательного отряда капитан 1 ранга Василий Фролов, водолаз 2 класса Денис Устинов и водолаз 3 класса Андрей Смеречинский.

Как сообщает пресс-служба СФ, за отличия, проявленные при подготовке и проведении военного парада в городе-герое Мурманске, посвящённого 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, медалью «За участие в военном параде в День Победы» были награждены 20 юнармейцев из Мурманска и Североморска.

Четырём военнослужащим подводных сил Северного флота памятный знак «За доблестную службу в Заполярье» вручила губернатор Мурманской области Марина Ковтун.