В Североморске на строительство общеобразовательной школы на 1200 мест в 2020 году выделяется 777 миллионов 626 тысяч рублей

21 ноября председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев провёл очередные бюджетные слушания. В них принял участие депутат Мурманской областной Думы Юрий Шадрин и руководитель Межрайонной инспекции Министерства РФ по налогам и сборам № 2 по Мурманской области Людмила Хандожно.

Перед депутатами выступили начальник Управления образования Юлия Гладских и директор МБУ «АХТО» Андрей Орлов. Она отметила, что Управление образования в 2020 году планируется профинансировать в размере 1 миллиарда 852 миллионов 688 тысяч рублей.

В системе образования ЗАТО г. Североморск функционирует 40 учреждений, из них: 18 организаций, реализующих программу дошкольного образования, из них 2 учреждения находятся в сельской местности; 12 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в том числе 1 гимназия, 10 средних общеобразовательных школ, 1 основная школа; 6 организаций дополнительного образования, в том числе 2 детско-юношеские спортивные школы; 1 станция юных техников; 1 детский морской центр; 1 дом детского творчества;1 учебный центр.

Три учреждения образования: информационно-методический центр, централизованная бухгалтерия, контора хозяйственно-эксплуатационного обслуживания.

Одно автономное учреждение - «Центр Здорового Питания».

В декабре 2019 года планируется ввод в эксплуатацию нового корпуса дошкольного учреждения на 75 мест в составе детского сада № 7 в Североморске.

Средства муниципального бюджета будут направлены на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций, кроме педагогического персонала и младших воспитателей, на оплату труда работников организаций дополнительного образования и работников прочих учреждений образования, на содержание имущества организаций, коммунальные платежи и вывоз ТБО, на уплату налога на имущество бюджетных учреждений, на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета, на развитие кадрового потенциала, на выявление и поддержку молодых талантов, на отдых и оздоровление детей в лагерях дневного пребывания, на организацию и финансовое обеспечение трудовых бригад школьников, на выплаты стипендий и премий одаренным детям и учащейся молодежи ЗАТО г. Североморск, добившихся высоких результатов.

Средства регионального бюджета будут направлены на оплату труда педагогическому персоналу, младшим воспитателям в организациях дошкольного образования, на оплату труда всех категорий работников общеобразовательных организаций, на учебные расходы, на компенсацию затрат родителей (законных представителей), осуществляющих организацию воспитания и обучения детей-инвалидов на дому самостоятельно, на исполнение отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан, на компенсацию родительской платы и расходов, связанных с выплатой компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими дошкольные образовательные учреждения, на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся и бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста на условиях софинансирования из муниципального бюджета, на предоставление льготного проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся муниципальных образовательных организаций Мурманской области, на питание детей в возрасте от 6-18 лет в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время на условиях софинансирования из муниципального бюджета.

Объем денежных средств из местного бюджета, выделенных Управлению образования администрации ЗАТО г. Североморск на 2020 год выше по сравнению с 2019 годом на 1,12%, что в денежном выражении составило 7 млн 733,12 тысячи рублей.

Доведенный объём муниципальных средств позволит обеспечить повышение на 3 процента с 1 октября 2020 года должностных окладов категориям работников, не относящимся к Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2012г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и муниципальным служащим, исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012г. № 597. В бюджет на 2020 год заложен индикатор средней заработной платы 55500,00 рублей.

Существует дополнительная потребность на осуществление текущего ремонта зданий и сооружений, содержание их в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами, устранение и предотвращение аварийных ситуаций на 2020 год в сумме 182 млн 866,00 тысяч рублей.

Обеспеченность денежными средствами за счёт средств местного бюджета на 2020 год составляет 79,1% от существующей общей потребности подведомственных учреждений.

Директор МБУ «АХТО» Андрей Орлов подчеркнул, что эта структура создана для эффективной эксплуатации и обслуживания муниципального имущества, а также, транспортного обслуживания.

На 2020 год запланировано выделение МБУ «АХТО» 50892 тысяч рублей. Что почти на 1,4 миллиона рублей меньше, чем в 2019 году.

В 2020 году ожидается рост расходов на услуги связи, на коммунальные услуги, по содержанию движимого и недвижимого имущества.

Следует отметить, что в МБУ «АХТО» принят план мероприятий по оптимизации расходов. С этой целью установлены светодиодные светильники в помещениях, приборы учёта водоснабжения, теплоснабжения, соблюдается режим экономии при закупках товаров, работ, услуг.

В оперативном управлении МБУ АХТО находятся памятники истории и культуры.

В 2019 году будет произведена подсветка памятника «Авиаторам. Погибшим в море в годы Великой Отечественной войны 1941-1945», произведён ремонт памятного знака «Пушка Космачева», бюста Б.Ф. Сафонова в п. Сафоново, произведено устройство освещения памятного знака «Ракета», «Торпедного катера ТКА-12», памятников «В честь мужества, героизма североморцев и во славу Российского флота» и «Североморцам не вернувшимся с войны».

В 2019 году МБУ АХТО выполняя функции технического заказчика по исполнению краткосрочного плана капитального ремонта жилого фонда в ЗАТО г. Североморск за счёт средств фонда капитального строительства в 2020 году. Всего в 2020 году с учётом подготовки проектно-сметной документации планируется выполнить работ на сумму 116 миллионов 87 тысяч рублей.

В 2019 году завершены строительные работы по детскому саду на улице Гвардейская. На его строительство в 2019 году было выделено 100 миллионов 887 тысяч, в том числе: на строительство общеобразовательной школы на 1200 мест в 2020 году выделяется 777 миллионов 626 тысяч рублей; на строительство детского сада на 220 мест лимиты бюджетных обязательств по данному объекту на 2020-2021 годы в проекте бюджета областного и бюджета ЗАТО г. Североморск стоит сумма в размере 389 миллионов 748 тысяч, в том числе по годам: на 2020 год - 190 миллионов 866 тысяч; на 2021 год - 198 миллионов 882 тысячи рублей.

Планируется, что 25 декабря 2019 года будет объявлены торги.

По завершению бюджетных слушаний состоялось заседание постоянной комиссии Совета депутатов ЗАТО г. Североморск, на котором были заслушаны 12 проектов решений, которые выносятся для обсуждения и утверждения на заседание Совета депутатов, которое состоится 26 ноября. Среди них – уточнение бюджета, утверждение земельного налога и налога на имущество физических лиц, изменение в стратегию социально-экономического развития ЗАТО г. Североморск на 2019 – 2025 годы и в Прогнозный план приватизации муниципального имущества и другие.